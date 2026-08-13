A MCG amplia sua presença no mercado brasileiro de perfumaria com o lançamento da Nasma, nova linha de perfumes importados inspirada na tradição e na estética da perfumaria árabe. A coleção reúne dez fragrâncias, entre opções femininas e masculinas, e representa um novo aporte da companhia em uma categoria considerada estratégica para a diversificação de seu portfólio.

A Farma Conde será o primeiro ponto de venda físico da novidade. Os perfumes estarão disponíveis nas unidades da rede, com exposição dedicada e possibilidade de experimentação, além de serem comercializados pela internet e por outros parceiros da MCG.

Com a nova linha, a empresa busca ampliar a distribuição para além do varejo próprio e fortalecer a presença da marca em diferentes canais. A estratégia combina a capilaridade de lojas físicas, os canais digitais e a construção de parcerias comerciais para alcançar consumidores de outras regiões do país.

A coleção Nasma é composta por seis fragrâncias masculinas — Adam, Salem, Inass, Firas, Jamal e Jawaher — e quatro femininas — Najwa, Nisrine, Salma e Bellissima. Os perfumes apresentam perfis que transitam entre acordes cítricos, florais, frutados, amadeirados, adocicados e orientais.

A identidade dos produtos também segue referências do universo árabe. Os frascos utilizam elementos como dourado, arabescos, caligrafia ornamental, cores intensas e tampas trabalhadas, reforçando o posicionamento de sofisticação e a proposta de oferecer uma experiência que começa antes mesmo da aplicação da fragrância.

Expansão apoiada no sucesso da primeira linha

O novo lançamento dá continuidade ao movimento iniciado pela MCG com sua entrada mais estruturada no segmento de perfumaria. Em janeiro de 2026, a companhia anunciou um portfólio com 10 fragrâncias e uma estratégia que reunia produção nacional, parcerias internacionais e distribuição multicanal.

A empresa lançou a coleção Oásis de Essências, formada por 10 perfumes, como o Midnight Blue, Portais do Oriente, Aeris, Milady, Flora Essence, Golden Sun, Aurum Voyage, L18, Belle Aura e Lady Blue.

A recepção da primeira linha contribuiu para confirmar o potencial da categoria dentro da estratégia da MCG. O resultado estimulou a companhia a avançar com uma coleção importada, com identidade ainda mais próxima da tendência árabe e proposta visual de maior impacto.

A movimentação também acompanha a expansão da perfumaria de inspiração oriental no mercado brasileiro. A categoria tem ganhado espaço por reunir fragrâncias de presença marcante, construções olfativas intensas e embalagens com forte apelo visual.

Perfumaria ganha espaço na estratégia de negócios

Mais do que a inclusão de novos produtos, a chegada da Nasma reforça a transformação da perfumaria em uma frente de negócios relevante para a MCG.

A categoria permite à companhia trabalhar com itens de maior valor agregado, ampliar a frequência de compra e atingir consumidores que procuram produtos ligados à identidade, ao autocuidado e à expressão pessoal.

A exposição física é considerada especialmente importante no mercado de perfumes, já que a experimentação influencia diretamente a decisão de compra. Por isso, a nova coleção deverá ganhar destaque em pontas de gôndola e espaços específicos nas lojas, com os lançamentos posicionados de forma estratégica.

No ambiente digital, a MCG pretende ampliar o alcance da linha por meio do comércio eletrônico e de parceiros comerciais. A combinação entre lojas físicas e canais online fortalece a disponibilidade dos produtos e cria condições para uma expansão gradual da distribuição.

Investimento integra plano de crescimento da indústria

A ampliação da perfumaria integra um movimento mais amplo de crescimento da MCG. A companhia vem investindo na expansão de seu portfólio e na criação de novas frentes de atuação nos segmentos de medicamentos, suplementos, cosméticos e perfumaria.

O lançamento da Nasma reforça essa visão de longo prazo. Ao ampliar sua atuação em uma categoria de alto potencial, a MCG reduz a dependência de um único segmento, fortalece sua presença no varejo e cria novas oportunidades de negociação com distribuidores e parceiros.

O contexto setorial também favorece a iniciativa. O Brasil permanece entre os maiores mercados mundiais de beleza e cuidados pessoais, enquanto a cadeia brasileira do setor alcançou recorde superior a US$ 1 bilhão em exportações em 2025, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

“O sucesso da nossa primeira linha mostrou que existe espaço para avançarmos de forma consistente na perfumaria. A Nasma representa um novo aporte nessa estratégia, com produtos importados, identidade marcante e uma estrutura de distribuição que começa na Farma Conde, mas já nasce preparada para alcançar outros canais e parceiros”, afirma Dimitri Ferreira, diretora da MCG.