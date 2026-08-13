13 de agosto de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem de 62 é encontrado morto em Ilhabela; polícia investiga

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem de 62 anos no bairro da Vila, em Ilhabela. O cadáver foi localizado por policiais militares durante o atendimento a uma ocorrência na quarta-feira (12).

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No local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado o óbito. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita pela delegacia de Ilhabela, que realiza diligências para o devido esclarecimento dos fatos.

Os detalhes sobre como o corpo foi encontrado não foram divulgados.

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