A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem de 62 anos no bairro da Vila, em Ilhabela. O cadáver foi localizado por policiais militares durante o atendimento a uma ocorrência na quarta-feira (12).

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No local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado o óbito. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita pela delegacia de Ilhabela, que realiza diligências para o devido esclarecimento dos fatos.