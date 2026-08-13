13 de agosto de 2026
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FALSIFICAÇÃO

TOR apreende milhares de tampas e rótulos de bebidas na Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Tampas apreendidas em Caraguatatuba
Tampas apreendidas em Caraguatatuba

Milhares de tampas e rótulos foram apreendidos em uma operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (13), na Rodovia dos Tamoios (SP-099).

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Durante uma abordagem a um veículo, as equipes localizaram 5.760 tampas e rótulos das marcas Brahma e Original, que seriam utilizados para falsificar bebidas que abastecem bares e adegas da região.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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