Milhares de tampas e rótulos foram apreendidos em uma operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (13), na Rodovia dos Tamoios (SP-099).

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Durante uma abordagem a um veículo, as equipes localizaram 5.760 tampas e rótulos das marcas Brahma e Original, que seriam utilizados para falsificar bebidas que abastecem bares e adegas da região.