Uma mulher de 26 anos morreu após um incêndio atingir uma casa no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na manhã desta quinta-feira (13). O corpo da vítima foi encontrado pelos bombeiros durante a vistoria do imóvel.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 para atender a ocorrência de incêndio em uma residência, com a informação de que poderia haver uma vítima no local.
Quando as equipes chegaram, o fogo já havia sido apagado por vizinhos. Durante a vistoria da casa, os bombeiros localizaram a mulher, que estava morta e apresentava queimaduras pelo corpo.
Após a avaliação da situação, o imóvel foi deixado em segurança e a ocorrência ficou sob os cuidados do policiamento de área para os demais procedimentos.
As circunstâncias do incêndio e a causa da morte deverão ser apuradas pelas autoridades.
*Matéria em atualização