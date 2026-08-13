Uma mulher de 26 anos morreu após um incêndio atingir uma casa no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na manhã desta quinta-feira (13). O corpo da vítima foi encontrado pelos bombeiros durante a vistoria do imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 para atender a ocorrência de incêndio em uma residência, com a informação de que poderia haver uma vítima no local.