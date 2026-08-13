Um acidente deixou uma vítima em estado grave na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, houve um atropelamento no sentido São Paulo da via, por volta das 8h30 desta quinta-feira (13), no km 105.