A Prefeitura de Ilhabela anunciou uma programação especial de shows musicais gratuitos em comemoração aos 221 anos do município. Os Titãs, Turma do Pagode, Luan Pereira, Dexter, Isadora Pompeo e outros se apresentam entre 2 e 7 de setembro, no Parque e Complexo Esportivo do Galera, no bairro Água Branca. O evento também contará com artistas locais e atrações gospel.
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Agenda
A abertura das festividades ocorre na quarta-feira (2), com o cantor local Jonas Coronado e a banda Turma do Pagode. Na quinta-feira (3), data oficial do aniversário, a noite será dedicada ao rock nacional: a banda local TomCats faz a abertura antes do show dos Titãs. As apresentações continuam na sexta-feira (4), com o grupo Manauê e o cantor Rafa Torres.
O fim de semana da festa traz o sertanejo no sábado (5), com Geração Sertaneja e o show principal de Luan Pereira. No domingo (6), à noite, terá rap e cultura urbana, reunindo o artista local Murão, a dupla Tasha e Tracie e o rapper Dexter.
O encerramento do evento será na segunda-feira (7), a partir das 16h, com música gospel. A programação religiosa contará com Cassiane, Sarah Farias, Nicoli Francini e o grupo Marcados Pagode Gospel.
A cantora Isadora Pompeo fará a apresentação de encerramento das comemorações na cidade.