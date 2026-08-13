A Prefeitura de Ilhabela anunciou uma programação especial de shows musicais gratuitos em comemoração aos 221 anos do município. Os Titãs, Turma do Pagode, Luan Pereira, Dexter, Isadora Pompeo e outros se apresentam entre 2 e 7 de setembro, no Parque e Complexo Esportivo do Galera, no bairro Água Branca. O evento também contará com artistas locais e atrações gospel.

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Agenda

A abertura das festividades ocorre na quarta-feira (2), com o cantor local Jonas Coronado e a banda Turma do Pagode. Na quinta-feira (3), data oficial do aniversário, a noite será dedicada ao rock nacional: a banda local TomCats faz a abertura antes do show dos Titãs. As apresentações continuam na sexta-feira (4), com o grupo Manauê e o cantor Rafa Torres.