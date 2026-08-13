13 de agosto de 2026
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CINEMA FRANCÊS

São José dos Campos exibe filme inédito em sessão gratuita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Lads (2024)
Lads (2024)

O programa Cine Centro, em São José dos Campos, exibe gratuitamente o drama francês “LADS” (2024), inédito no Brasil. Dirigido por Julien Menanteau, o longa-metragem explora o universo de apostas em dinheiro, corridas de cavalos, competitividade e a busca por sucesso e realização pessoal.

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A obra é legendada em português, tem duração de 1h42min e classificação indicativa de 12 anos. No elenco, estão Marco Luraschi, Jeanne Balibar e Marc Barbé.

A exibição acontece nesta quarta-feira (19), às 19h, no auditório do Museu Municipal, situado na Praça Afonso Pena, nº 29, no Centro de São José dos Campos.

Não é necessário reservar ingressos antecipadamente. Após a sessão, a organização do Cine Centro promoverá um debate sobre o filme com o público.

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