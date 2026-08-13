O programa Cine Centro, em São José dos Campos, exibe gratuitamente o drama francês “LADS” (2024), inédito no Brasil. Dirigido por Julien Menanteau, o longa-metragem explora o universo de apostas em dinheiro, corridas de cavalos, competitividade e a busca por sucesso e realização pessoal.

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A obra é legendada em português, tem duração de 1h42min e classificação indicativa de 12 anos. No elenco, estão Marco Luraschi, Jeanne Balibar e Marc Barbé.