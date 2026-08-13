Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Travessão, em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na terça-feira (11) após denúncia anônima informando sobre o transporte de entorpecentes por meio de um veículo Gol de cor verde dentro do Residencial Nova Caraguá 2. A ação contou com monitoramento do COI (Centro de Operações Inteligentes).

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A Polícia Militar atendeu à ocorrência e, no local, abordou o veículo, localizando uma sacola com 70 eppendorfs de cocaína no porta-malas.