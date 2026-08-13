Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Travessão, em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na terça-feira (11) após denúncia anônima informando sobre o transporte de entorpecentes por meio de um veículo Gol de cor verde dentro do Residencial Nova Caraguá 2. A ação contou com monitoramento do COI (Centro de Operações Inteligentes).
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A Polícia Militar atendeu à ocorrência e, no local, abordou o veículo, localizando uma sacola com 70 eppendorfs de cocaína no porta-malas.
Em entrevista ao condutor, identificado pelas iniciais V.M., ele confessou a prática criminosa e relatou fazer parte da facção TCP, do Rio de Janeiro. Os sistemas criminais apontaram um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.
Diante dos fatos, ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.