Uma ação da Polícia Militar, com participação do cão Skull, do Canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), localizou cerca de 7.410 pinos de cocaína no bairro Santa Terezinha, em Aparecida. A operação ocorreu na quarta-feira (12).

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A equipe realizou uma varredura numa área de mata e localizou um tonel enterrado. No interior do recipiente, havia aproximadamente 7.410 pinos de cocaína, o equivalente a quase 9,5 kg da droga.