13 de agosto de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM localiza 7.000 pinos de cocaína enterrados em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Mais de 7 mil pinos de cocaína apreendidos em Aparecida
Mais de 7 mil pinos de cocaína apreendidos em Aparecida

Uma ação da Polícia Militar, com participação do cão Skull, do Canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), localizou cerca de 7.410 pinos de cocaína no bairro Santa Terezinha, em Aparecida. A operação ocorreu na quarta-feira (12).

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A equipe realizou uma varredura numa área de mata e localizou um tonel enterrado. No interior do recipiente, havia aproximadamente 7.410 pinos de cocaína, o equivalente a quase 9,5 kg da droga.

No local também foram encontradas três munições calibre .38 intactas.

O material foi apreendido e apresentado ao plantão policial. Ninguém foi preso, mas o caso segue sob investigação.

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