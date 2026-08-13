13 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa em Potim com 500 porções de drogas

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Potim
Drogas apreendidas em Potim

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes no bairro Morada dos Marques, em Potim. A prisão ocorreu na quarta-feira (12) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Ela portava 500 porções de drogas.

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Em abordagem à suspeita, a equipe localizou 468 pinos de cocaína, 29 pedras de crack, 03 papelotes de maconha, além de R$ 79 em dinheiro e um aparelho celular. 

Todo o material foi apreendido e a responsável foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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