Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes no bairro Morada dos Marques, em Potim. A prisão ocorreu na quarta-feira (12) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Ela portava 500 porções de drogas.

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Em abordagem à suspeita, a equipe localizou 468 pinos de cocaína, 29 pedras de crack, 03 papelotes de maconha, além de R$ 79 em dinheiro e um aparelho celular.