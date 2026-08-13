Um homem de 43 anos foi preso em Ilhabela após furtar um supermercado e fugir pelo mar ao ser perseguido pela população . A ocorrência foi registrada na quarta-feira (12) e mobilizou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) para o salvamento .

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O suspeito tentou fugir com uma mochila após subtrair duas peças de picanha, uma garrafa de bebida alcoólica e um pacote de macarrão, por volta das 12h40, no Veloso Atacarejo . Ele foi flagrado pelo sistema de monitoramento de vídeo e por funcionários do setor de açougue escondendo as mercadorias dentro de sua mochila .