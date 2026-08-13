13 de agosto de 2026
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Homem tenta fugir a nado após furtar picanha em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GBMar
Preso em flagrante após fuga pelo mar
Preso em flagrante após fuga pelo mar

Um homem de 43 anos foi preso em Ilhabela após furtar um supermercado e fugir pelo mar ao ser perseguido pela população. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (12) e mobilizou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) para o salvamento.

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O suspeito tentou fugir com uma mochila após subtrair duas peças de picanha, uma garrafa de bebida alcoólica e um pacote de macarrão, por volta das 12h40, no Veloso Atacarejo. Ele foi flagrado pelo sistema de monitoramento de vídeo e por funcionários do setor de açougue escondendo as mercadorias dentro de sua mochila.

Fuga e prisão

Ao perceber a ação, um funcionário acompanhou o autor até a saída e tentou abordá-lo para que devolvesse os produtos. O homem, porém, recusou-se a entregar a mochila, confrontou verbalmente os funcionários e iniciou a fuga a pé. Ele atravessou a via pública e entrou em uma viela até alcançar a costa. Encurralado por funcionários e populares nas pedras, mergulhou no mar ainda com a mochila nas costas e passou a nadar para longe da margem.

Para realizar o resgate e a detenção em segurança, foi acionado o GBMar. Os bombeiros e a PM realizaram o cerco no mar e efetuaram a captura.

O suspeito apresentou pequenos ferimentos no pé esquerdo causados pelas pedras, além de sinais de exaustão e debilidade por conta do tempo em que permaneceu na água fria. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro local para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à delegacia, onde confessou o crime.

Reincidência

A polícia constatou que ele já cumpria medidas cautelares concedidas pela Justiça em março de 2026 por processos anteriores, além de possuir uma condenação por furto qualificado.

Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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