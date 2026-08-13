Um homem de 43 anos foi preso em Ilhabela após furtar um supermercado e fugir pelo mar ao ser perseguido pela população
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O suspeito tentou fugir com uma mochila após subtrair duas peças de picanha, uma garrafa de bebida alcoólica e um pacote de macarrão, por volta das 12h40, no Veloso Atacarejo
Fuga e prisão
Ao perceber a ação, um funcionário acompanhou o autor até a saída e tentou abordá-lo para que devolvesse os produtos. O homem, porém, recusou-se a entregar a mochila, confrontou verbalmente os funcionários e iniciou a fuga a pé
Para realizar o resgate e a detenção em segurança, foi acionado o GBMar. Os bombeiros e a PM realizaram o cerco no mar e efetuaram a captura
O suspeito apresentou pequenos ferimentos no pé esquerdo causados pelas pedras, além de sinais de exaustão e debilidade por conta do tempo em que permaneceu na água fria
Reincidência
A polícia constatou que ele já cumpria medidas cautelares concedidas pela Justiça em março de 2026 por processos anteriores, além de possuir uma condenação por furto qualificado
Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça