Um homem de 37 anos foi preso em Ilhabela por violência doméstica contra a ex-companheira. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (12), quando ele foi encontrado escondido na casa da vítima, no bairro Reino.
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Ele era procurado pela Justiça por violência doméstica e foi identificado por uma equipe policial em patrulhamento pela região. Ao avistar a viatura, ele correu para se esconder dentro do imóvel.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta aos sistemas criminais apontou mandado de prisão em aberto relacionado à Lei Maria da Penha.
O suspeito foi encaminhado à delegacia local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.