13 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Foragido da Justiça é preso na casa da vítima em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Foragido da Justiça é localizado e preso na casa da vítima
Foragido da Justiça é localizado e preso na casa da vítima

Um homem de 37 anos foi preso em Ilhabela por violência doméstica contra a ex-companheira. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (12), quando ele foi encontrado escondido na casa da vítima, no bairro Reino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele era procurado pela Justiça por violência doméstica e foi identificado por uma equipe policial em patrulhamento pela região. Ao avistar a viatura, ele correu para se esconder dentro do imóvel.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta aos sistemas criminais apontou mandado de prisão em aberto relacionado à Lei Maria da Penha.

O suspeito foi encaminhado à delegacia local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários