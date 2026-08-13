13 de agosto de 2026
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DIA DE FÚRIA

Homem é preso por quebrar vidraça de loja após discussão em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por quebrar uma porta e vidros de um carro de um estabelecimento comercial em São José dos Campos. O caso ocorreu na quarta-feira (12), na rua Inconfidência, no bairro Jardim São Dimas.

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A polícia foi acionada com a informação de que o autor, munido de uma barra de ferro, estava danificando o comércio após um desentendimento.

No local, a equipe encontrou o suspeito, que havia destruído uma vidraça e quebrado vidros de um dos carros da empresa que estava estacionado nas proximidades.

Ele deixou a barra no chão quando visualizou os policiais. Foi abordado e conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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