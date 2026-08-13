Um homem foi preso por quebrar uma porta e vidros de um carro de um estabelecimento comercial em São José dos Campos. O caso ocorreu na quarta-feira (12), na rua Inconfidência, no bairro Jardim São Dimas.

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A polícia foi acionada com a informação de que o autor, munido de uma barra de ferro, estava danificando o comércio após um desentendimento.