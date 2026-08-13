Mais de 22 milhões de brasileiros têm direito ao saque de valores esquecidos em instituições bancárias. O montante total, segundo o Banco Central, é de R$ 5,12 bilhões, atualizado até junho de 2026. O saldo está disponível para consulta pelo SVR (Sistema de Valores a Receber).

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Do total pendente de resgate, cerca de R$ 3,77 bilhões pertencem a 22,66 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,35 bilhão está vinculado a 2,1 milhões de pessoas jurídicas. Mais de R$ 15,8 bilhões já foram devolvidos desde o início das operações do sistema.

TCU acompanha destinação de recursos