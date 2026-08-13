Mais de 22 milhões de brasileiros têm direito ao saque de valores esquecidos em instituições bancárias. O montante total, segundo o Banco Central, é de R$ 5,12 bilhões, atualizado até junho de 2026. O saldo está disponível para consulta pelo SVR (Sistema de Valores a Receber).
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Do total pendente de resgate, cerca de R$ 3,77 bilhões pertencem a 22,66 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,35 bilhão está vinculado a 2,1 milhões de pessoas jurídicas. Mais de R$ 15,8 bilhões já foram devolvidos desde o início das operações do sistema.
TCU acompanha destinação de recursos
Em maio de 2026, o governo Lula movimentou entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões desses recursos para viabilizar o programa Desenrola 2.0 junto aos bancos. A movimentação, que configura uso de recursos fora do orçamento público, está sendo monitorada pelo TCU (Tribunal de Contas da União).
Como consultar e resgatar saldo
Para verificar se há valores disponíveis e efetuar a solicitação de resgate, a consulta deve ser realizada exclusivamente no site oficial valoresareceber.bcb.gov.br. A liberação do dinheiro é feita por meio de uma chave Pix. Nos casos em que o valor pertença a uma pessoa falecida, o resgate exige a comprovação legal por meio de testamento, inventário ou termo de representação legal.
Alerta de golpe
O Banco Central reforça o aviso de segurança e esclarece que não entra em contato por e-mail, redes sociais ou mensagens de texto, nem solicita senhas, dados pessoais ou pagamentos de taxas para liberar os recursos.