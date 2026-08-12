O São José Basketball foi massacrado pelo Mogi na noite desta quarta-feira (12) e perdeu por 101 a 67 no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Essa partida valeu pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e foi a terceira rodada dos joseenses.
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Por enquanto, o time do técnico Chris Ahmed não sabe o que é vencer, enquanto os mogianos estão com 100% de aproveitamento. E São José ainda não pôde contar com os reforços norte-americanos na temporada, pois, aguardam a liberação dos vistos de trabalho.
Agora, o time da região volta a jogar no domingo (16), quando recebe o Osasco, a partir das 11h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Um dia antes, os mogianos recebem o Bauru, às 18h, novamente no Hugo Ramos.
Como foi o jogo
O primeiro quarto começou com Mogi forte, abrindo cinco pontos nos primeiros minutos e dando a entender que venceria com tranquilidade. No entanto, o São José acertou a marcação, equilibrou a partida e venceu o período por 22 a 21.
Mas, veio o segundo quarto, e a atuação joseense foi desastrosa. No período, foram muitos erros e um triunfo de 27 a 9 do Mogi. Com isso, o time da Grande São Paulo foi para o intervalo vencendo por 48 a 31, abrindo 17 pontos de frente.
Após o intervalo, o desânimo tomou conta do São José, que novamente errou muito no coletivo. Com isso, o Mogi ampliou o placar com facilidade. E, com 25 a 15 no terceiro quarto, os donos da casa abriram 27 pontos de frente: 73 a 46.
Nos últimos dez minutos, o Mogi foi amplamente superior novamente. E o São José, entregue, sem reação, não conseguiu sequer se aproximar do placar e ainda viu os donos da casa ampliarem no final, com uma cesta de três no final e contagem centenária.