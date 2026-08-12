O São José Basketball foi massacrado pelo Mogi na noite desta quarta-feira (12) e perdeu por 101 a 67 no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Essa partida valeu pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e foi a terceira rodada dos joseenses.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por enquanto, o time do técnico Chris Ahmed não sabe o que é vencer, enquanto os mogianos estão com 100% de aproveitamento. E São José ainda não pôde contar com os reforços norte-americanos na temporada, pois, aguardam a liberação dos vistos de trabalho.