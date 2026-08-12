Breno de Souza Castro, de 24 anos, foi indiciado por vicaricídio duplo após confessar a morte das duas filhas, Ísis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e Laís Heloisa Alves de Souza, de 5. As crianças foram asfixiadas no último domingo (9), Dia dos Pais.

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O crime ocorreu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, Breno teria matado as meninas com o objetivo de atingir a ex-companheira, Jennifer Nayra Alves dos Santos, de 20 anos.