Breno de Souza Castro, de 24 anos, foi indiciado por vicaricídio duplo após confessar a morte das duas filhas, Ísis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e Laís Heloisa Alves de Souza, de 5. As crianças foram asfixiadas no último domingo (9), Dia dos Pais.
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O crime ocorreu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, Breno teria matado as meninas com o objetivo de atingir a ex-companheira, Jennifer Nayra Alves dos Santos, de 20 anos.
O caso é enquadrado na nova legislação sobre vicaricídio, sancionada em abril de 2026. A lei prevê pena de 20 a 40 anos de prisão, além de multa, para esse tipo de crime.
O que é vicaricídio
O vicaricídio ocorre quando uma pessoa mata alguém da família ou que esteja sob sua guarda ou responsabilidade com a intenção de causar sofrimento, punição ou exercer controle sobre outra pessoa, geralmente um ex-companheiro ou ex-companheira.
No caso investigado, Breno teria usado as próprias filhas para atingir a mãe das crianças. Como duas vítimas foram mortas, o indiciamento considera a prática de vicaricídio duplo.
Ciúme teria motivado o crime
Ao se entregar à polícia no domingo, Breno teria afirmado que decidiu matar as filhas depois de ver uma fotografia da ex-mulher com amigas nas redes sociais.
Segundo o depoimento, ele teria levado as meninas para um carro e as asfixiado. A investigação aponta que a intenção era provocar sofrimento em Jennifer.
Breno e Jennifer mantiveram um relacionamento por cerca de oito anos. Os dois se separaram em março deste ano, mas, segundo as informações da investigação, ele não teria aceitado o fim da relação.
O homem também estava em liberdade condicional após cumprir pena por roubo em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele já havia sido acusado de violência doméstica contra Jennifer, mas, segundo o caso, ela não chegou a registrar uma denúncia.
Pai disse que levaria filhas a museu
Na sexta-feira (7), Breno teria informado que levaria as duas meninas ao Museu do Ipiranga, na zona sul da capital. Depois de sair com as crianças, porém, não retornou.
Posteriormente, ele enviou uma mensagem para Jennifer dizendo que ela não veria mais as filhas e que tiraria a própria vida.
A mensagem levou familiares e autoridades a iniciarem as buscas pelas meninas. As crianças não foram localizadas durante as primeiras horas de procura.
Breno indicou onde estavam os corpos
Na tarde de domingo, Breno se apresentou à polícia e informou aos investigadores onde estavam os corpos das duas filhas.
As meninas foram encontradas na zona sul da capital. A investigação passou a apurar o caso como homicídio e, posteriormente, o homem foi indiciado por vicaricídio duplo, considerando a motivação atribuída ao crime.
A investigação deverá reunir outros elementos para esclarecer a dinâmica das mortes e as circunstâncias que antecederam o crime.