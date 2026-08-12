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VIOLÊNCIA

Mulher é presa após jogar líquido corrosivo no ex e atingir filho

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Mulher é presa após jogar líquido corrosivo no ex e atingir filho
Mulher é presa após jogar líquido corrosivo no ex e atingir filho

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (12) após ser acusada de jogar um líquido corrosivo contra o ex-companheiro, de 28 anos. O filho do casal, de 6 anos, também foi atingido durante o episódio.

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O caso ocorreu na Vila Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria chegado em casa após buscar a criança na escola e encontrado a ex-companheira no imóvel. Conforme o relato registrado pela polícia, ela teria arremessado o produto, que seria ácido, contra o rosto dele.

Criança sofre queimaduras na boca

Ainda de acordo com o registro policial, o líquido também atingiu o menino de 6 anos. A criança sofreu queimaduras na boca, mas o boletim não informa a extensão dos ferimentos.

A mulher também teria sido atingida pelo produto, após respingos alcançarem seu rosto.

Vizinhos teriam tentado interromper a ação, mas, segundo o boletim, foram impedidos pela mulher, que estaria com uma faca e teria ameaçado quem tentasse se aproximar.

Homem é intubado após ataque

O ex-companheiro sofreu ferimentos no rosto e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região do Sacomã. Segundo as informações registradas no caso, o estado de saúde era grave e ele precisou ser intubado.

A mulher também foi encaminhada para atendimento médico após sofrer ferimentos no rosto. Ela estava em estado de choque e permaneceu sob escolta policial enquanto aguardava alta médica.

Depois do atendimento, a suspeita deve ser encaminhada à delegacia.

Mulher apresenta outra versão

Em depoimento, a mulher apresentou uma versão diferente da relatada pelo ex-companheiro. Segundo ela, teria ido buscar o filho na escola e, no momento do encontro, o homem teria tentado jogar o líquido contra seu rosto.

Ela também afirmou que pegou a faca para se defender e alegou ter agido em legítima defesa.

A prisão em flagrante ocorreu após os depoimentos de testemunhas e o relato da criança, que, segundo a polícia, confirmou a versão apresentada pelo pai.

Caso é investigado como tentativa de homicídio

A Polícia Civil investiga inicialmente o episódio como tentativa de homicídio. A classificação poderá ser alterada conforme o avanço da investigação e a análise das provas.

A origem e a composição do líquido usado no ataque também deverão ser esclarecidas durante a apuração.

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