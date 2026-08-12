Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (12) após ser acusada de jogar um líquido corrosivo contra o ex-companheiro, de 28 anos. O filho do casal, de 6 anos, também foi atingido durante o episódio.

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O caso ocorreu na Vila Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria chegado em casa após buscar a criança na escola e encontrado a ex-companheira no imóvel. Conforme o relato registrado pela polícia, ela teria arremessado o produto, que seria ácido, contra o rosto dele.

Criança sofre queimaduras na boca