Um homem de 49 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) em uma praça no Jardim Cruzeiro do Sul, na zona sul de São José dos Campos. A vítima foi identificada como Flávio Bras de Paula.

Segundo o boletim de ocorrência, Flávio estava em situação de rua e foi localizado deitado na praça, na rua Fernando Bráulio de Melo.

A irmã da vítima foi até o local e, ao se aproximar, percebeu que o corpo estava gelado e apresentava rigidez. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).