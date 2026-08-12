12 de agosto de 2026
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MORTE

Polícia identifica homem encontrado morto em praça de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi encontrado morto em praça
Homem foi encontrado morto em praça

Um homem de 49 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) em uma praça no Jardim Cruzeiro do Sul, na zona sul de São José dos Campos. A vítima foi identificada como Flávio Bras de Paula.

Segundo o boletim de ocorrência, Flávio estava em situação de rua e foi localizado deitado na praça, na rua Fernando Bráulio de Melo.

A irmã da vítima foi até o local e, ao se aproximar, percebeu que o corpo estava gelado e apresentava rigidez. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma equipe do Samu realizou a avaliação e constatou a morte.

A Polícia Militar preservou a área e a perícia foi chamada para realizar os procedimentos necessários. Uma equipe do 3º Distrito Policial de São José dos Campos também acompanhou a ocorrência.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

Até a conclusão do boletim de ocorrência, não havia informação sobre sinais de violência ou sobre a causa da morte. As circunstâncias do óbito deverão ser esclarecidas após os exames periciais.

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