Um homem de 49 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) em uma praça no Jardim Cruzeiro do Sul, na zona sul de São José dos Campos. A vítima foi identificada como Flávio Bras de Paula.
Segundo o boletim de ocorrência, Flávio estava em situação de rua e foi localizado deitado na praça, na rua Fernando Bráulio de Melo.
A irmã da vítima foi até o local e, ao se aproximar, percebeu que o corpo estava gelado e apresentava rigidez. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Uma equipe do Samu realizou a avaliação e constatou a morte.
A Polícia Militar preservou a área e a perícia foi chamada para realizar os procedimentos necessários. Uma equipe do 3º Distrito Policial de São José dos Campos também acompanhou a ocorrência.
O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.
Até a conclusão do boletim de ocorrência, não havia informação sobre sinais de violência ou sobre a causa da morte. As circunstâncias do óbito deverão ser esclarecidas após os exames periciais.