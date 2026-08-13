Após matar a ex-namorada, a universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite permanece internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa de Pindamonhangaba.
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Preso preventivamente, ele está intubado, inconsciente e apresenta edema cerebral, enquanto a Polícia Civil aprofunda as investigações sobre o crime que chocou o Vale do Paraíba e o país.
Carlos Eduardo está preso preventivamente e permanece sob escolta policial no hospital. Ele é investigado pela morte de Lívia, estudante de Direito da Unitau (Universidade de Taubaté), que havia obtido uma medida protetiva contra o ex-namorado.
O caso ganhou repercussão nacional depois que uma câmera de segurança registrou o momento em que Lívia foi baleada pelas costas.
Familiares afirmam que, antes do crime, a jovem vinha recebendo ameaças de morte atribuídas a Carlos Eduardo. Segundo os relatos, o ex passou a utilizar transferências via Pix para tentar manter contato com Lívia depois de ser bloqueado por ela em aplicativos e redes sociais.
Ex-namorado usava Pix para tentar falar com Lívia
De acordo com familiares, Carlos Eduardo teria feito transferências bancárias para a conta de Lívia e utilizado o campo destinado às mensagens do Pix para enviar textos à jovem. Algumas dessas mensagens teriam conteúdo de ameaça.
A estratégia teria sido adotada depois que Lívia bloqueou o ex nos canais tradicionais de comunicação. Como a transferência bancária gera uma notificação para o destinatário, o recurso teria permitido que Carlos Eduardo continuasse tentando estabelecer contato.
Os relatos da família acrescentam um novo elemento ao histórico de ameaças que antecedeu a morte da universitária. Segundo os familiares, Lívia já havia registrado ameaças de morte e procurado a Justiça para obter proteção contra o ex.
A Polícia Civil deverá analisar os registros bancários e verificar o conteúdo das mensagens, além de confrontá-los com os demais elementos reunidos durante a investigação.
Os comprovantes podem apresentar informações como contas envolvidas, datas, horários e, conforme o sistema utilizado, mensagens associadas às transferências.
A existência da medida protetiva, entretanto, não significa automaticamente que toda transferência tenha configurado descumprimento da decisão. Caberá à investigação verificar o conteúdo da ordem judicial e quais condutas estavam proibidas.
Lívia tinha medida protetiva contra o ex
Familiares afirmam que Lívia e Carlos Eduardo mantiveram um relacionamento durante aproximadamente quatro anos. Após o fim do namoro, segundo os relatos, o ex não teria aceitado a separação.
A jovem bloqueou Carlos Eduardo em redes sociais e aplicativos de mensagens e buscou proteção judicial. Ainda conforme a família, ele teria encontrado outras maneiras de tentar falar com ela.
Lívia também teria alterado parte de sua rotina diante do comportamento do ex-namorado.
Como Lívia foi morta em Pindamonhangaba
Lívia foi morta a tiros na manhã de segunda-feira (10), depois de sair de uma academia em Pindamonhangaba.
A jovem caminhava pela Rua São Sebastião quando foi atingida pelos disparos. Segundo as informações iniciais da investigação, Carlos Eduardo teria seguido Lívia por alguns metros antes de realizar o ataque.
Equipes de emergência foram acionadas, mas a universitária não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Após o crime, policiais localizaram Carlos Eduardo no apartamento onde ele estava. Durante a ocorrência, a Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .38, celulares, uma carta manuscrita, o veículo relacionado ao investigado e outros objetos.
O boletim de ocorrência também registra que o nome de Lívia foi encontrado escrito com sangue em um espelho no imóvel onde Carlos Eduardo foi localizado.
O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Pindamonhangaba.
Ex continua preso mesmo internado
Apesar de estar hospitalizado, Carlos Eduardo permanece preso preventivamente e sob escolta policial.
A prisão foi formalizada pela Polícia Civil após a ocorrência e posteriormente convertida pela Justiça em prisão preventiva. O fato de o investigado estar internado não suspende automaticamente a ordem judicial.
Policiais permanecem no hospital para fazer a escolta enquanto ele recebe atendimento médico.
O andamento dos procedimentos judiciais deverá considerar tanto a evolução do quadro clínico de Carlos Eduardo quanto as próximas etapas da investigação.
Investigação apura ameaças antes do crime
A Polícia Civil continua reunindo elementos para reconstruir a sequência de acontecimentos que antecedeu a morte de Lívia.
Além das imagens de câmeras de segurança, os investigadores poderão analisar celulares, registros bancários, mensagens, depoimentos de familiares e testemunhas e demais objetos apreendidos durante a investigação.
Os relatos sobre ameaças feitas por meio do Pix também poderão ser confrontados com os registros das instituições financeiras.
Como preservar mensagens e ameaças feitas pelo Pix
Comprovantes de transferência, extratos bancários, notificações e mensagens associadas a pagamentos podem ser preservados como possíveis elementos de uma investigação.
Em casos de ameaça ou perseguição, a orientação é não apagar mensagens, comprovantes ou documentos que possam ajudar a demonstrar as tentativas de contato.
Quando há uma medida protetiva, eventuais condutas que possam contrariar a decisão judicial devem ser comunicadas às autoridades responsáveis.