Após matar a ex-namorada, a universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite permanece internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa de Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Preso preventivamente, ele está intubado, inconsciente e apresenta edema cerebral, enquanto a Polícia Civil aprofunda as investigações sobre o crime que chocou o Vale do Paraíba e o país.