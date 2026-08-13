O ator Marco Aurélio Dias Furlan, conhecido por trabalhos na Globo, foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos em Pindamonhangaba.

Segundo a advogada da família da vítima, os depoimentos reunidos no inquérito confirmam a dinâmica relatada para o crime. Furlan foi preso em flagrante no dia 2 de agosto e nega a acusação.

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