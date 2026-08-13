O ator Marco Aurélio Dias Furlan, conhecido por trabalhos na Globo, foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos em Pindamonhangaba.
Segundo a advogada da família da vítima, os depoimentos reunidos no inquérito confirmam a dinâmica relatada para o crime. Furlan foi preso em flagrante no dia 2 de agosto e nega a acusação.
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Em uma publicação nas redes sociais, posteriormente apagada, a advogada Maria Fernanda Mituo afirmou que o relatório final da investigação reuniu depoimentos da mãe da criança, de testemunhas e de policiais que atenderam a ocorrência. Segundo ela, os relatos apresentaram convergência com as circunstâncias anteriores e posteriores ao episódio.
De acordo com a representante da família, a mãe percebeu o que estava acontecendo depois de ouvir os gritos do filho vindos de um dos quartos da chácara onde ocorria uma festa. A criança teria sido encontrada sem roupas, chorando e relatando dores. Testemunhas também teriam percebido essas circunstâncias.
Laudo do IML não apontou elementos de ato libidinoso
O caso, porém, também envolve um laudo médico-legal que não identificou elementos de prática de ato libidinoso no exame realizado na criança.
O documento, assinado pelo médico-legista Rodrigo Carvalho de Almeida, registra que não foram encontrados elementos relacionados a práticas de ato libidinoso no exame das lesões de interesse médico-legal na região anal do menino.
O exame foi realizado em 4 de agosto, dois dias depois do episódio investigado. O laudo ressalta, entretanto, que ainda eram aguardados resultados de exames complementares, entre eles a pesquisa de espermatozoides.
Apesar da conclusão inicial do exame, a advogada Maria Fernanda Mituo afirmou que, na avaliação da família, “as provas da materialidade são incontestáveis”.
Polícia mantém investigação sob sigilo
Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação continua sendo conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Pindamonhangaba e permanece sob sigilo.
A corporação afirmou que outras informações não serão divulgadas devido à natureza da ocorrência e ao fato de o caso envolver uma criança, em respeito à legislação.
Furlan permanece preso à disposição da Justiça.
Defesa diz que ator teve lapsos de memória
A defesa do ator contesta a versão apresentada pela acusação e afirma que Furlan teve lapsos de memória durante a festa em uma chácara de Pindamonhangaba.
As informações foram divulgadas pelo UOL nesta quarta-feira (12). Segundo a reportagem, o ator relatou à defesa que manteve relação sexual com a aniversariante da festa, apontada como sua prima, antes de passar mal.
De acordo com a versão apresentada pela defesa, Furlan teria sido levado ao banheiro pela mulher e não se recordaria do que aconteceu depois. Ele afirma ter despertado posteriormente ao lado da criança.
A advogada Graciele Queiroz sustenta que o ator não conhecia o menino e também não sabia que havia uma criança no imóvel.
A defesa ainda contesta uma informação registrada no boletim de ocorrência, segundo a qual Furlan teria dito aos policiais que passou mal, entrou no quarto e confundiu a criança com a namorada. Conforme a advogada, o ator nega ter feito essa afirmação.
Os advogados pretendem solicitar imagens das câmeras utilizadas pelos policiais para verificar o que foi dito durante a abordagem. O registro policial aponta, contudo, que os agentes não utilizavam câmeras corporais naquele atendimento.
Defesa questiona investigação
A defesa também afirma que Furlan não teve intenção de praticar qualquer ato contra a criança e questiona a ausência de um exame toxicológico, considerando o relato de que ele teria apresentado lapsos de memória depois de passar mal.
O ator foi indiciado por estupro de vulnerável. Pela legislação brasileira, o crime é caracterizado pela prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de eventual consentimento.
A investigação ainda prevê novas diligências. Segundo a família, a criança deverá ser ouvida e outros exames realizados após o episódio ainda terão os resultados divulgados.
Quem é Marco Furlan
Natural de Campos do Jordão, Marco Furlan ficou conhecido por interpretar Heitor na série Aline, da Globo. O ator nega ter cometido o crime.
Ele foi preso depois que familiares e convidados da festa encontraram o ator sem roupas junto à criança. O caso tramita sob sigilo.