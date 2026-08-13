13 de agosto de 2026
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'Minha filha foi única razão para não desistir no mar', diz Bruna

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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'Minha filha foi única razão para não desistir no mar', diz Bruna
'Minha filha foi única razão para não desistir no mar', diz Bruna

Após sobreviver 42 horas à deriva em meio à escuridão do alto-mar, com frio extremo, medo e desidratação, a jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, abriu o coração ao OVALE Cast e contou como sobreviveu após 42 horas perdida em alto-mar. "Sou um milagre".

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O que deveria ser apenas um passeio de domingo em Ilhabela, naquele domingo (24 de maio), transformou-se em um cenário de sobrevivência extrema. Bruna aceitou o convite de um amigo para dar uma volta de jet ski. O tempo no momento do embarque estava levemente nublado, sem vento forte ou ondas agressivas.

A entrevista completa pode ser vista no site de OVALE e também no canal de Youtube do jornal.

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