As pugilistas Bruna Ignácio e Vivian Leal, ambas de 16 anos, estão na preparação para disputar o Campeonato Brasileiro de Boxe nas classes cadete e juvenil. A competição começa no domingo (16) e reúne atletas de diferentes estados.
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Em São José dos Campos, as duas treinam juntas no centro de treinamento e chegam ao torneio nacional após conquistarem o Campeonato Paulista. Bruna garantiu o título na categoria até 70 quilos, enquanto Vivian venceu na categoria até 65 quilos.
A técnica Gabrielly Morais acompanha as duas atletas e destaca a experiência acumulada em competições estaduais e escolares.
“Elas já estão há alguns anos com a equipe e têm resultados importantes, com participações em Paulista, Circuito Escolar, Mundial Escolar e, agora, no Brasileiro”, afirmou.
Bruna busca mais um título
Bruna começou a competir em 2022, no Festival de Boxe Feminino. Desde então, participou de diferentes torneios e conquistou resultados em competições estaduais e escolares.
Em 2024, venceu a Virada Esportiva. No ano seguinte, conquistou o bronze no Campeonato Paulista e o título da Copa Carlinho Furacão. Também ganhou a medalha de ouro pelo Brasil na Gymnasiade.
Em 2026, Bruna voltou a vencer o Paulista e garantiu a classificação para o Campeonato Brasileiro.
“Chegar até aqui exigiu muita dedicação, treino forte e superação diária. Ver todo esse esforço se transformar em resultado é muito importante”, disse.
Para a competição nacional, a pugilista concentra os treinamentos na preparação física e no controle emocional.
“Estou colocando todo meu foco na preparação física e no controle emocional para chegar no meu melhor nível e dar o meu melhor no ringue”, afirmou.
Vivian aposta na preparação
Vivian Leal começou no boxe com incentivo da mãe. Em 2024, foi vice-campeã paulista na categoria até 66 quilos. Em 2025, venceu duas etapas do Campeonato Escolar na categoria até 70 quilos e foi escolhida como atleta destaque da competição.
O título paulista de 2026 garantiu a vaga no Brasileiro.
“A felicidade foi gigante. Foi uma conquista fruto do trabalho duro de toda a equipe, porque a gente se dedica e se prepara todos os dias para viver momentos assim”, afirmou.
A atleta também trabalha o controle emocional antes das lutas.
“O segredo é ter confiança na equipe e no treinador, respirar fundo e focar no objetivo. Quando você acredita na preparação, entra no ringue com a cabeça forte”, disse.
Wender mira a Seleção Brasileira
Outro atleta que integra a equipe de boxe é Wender Pereira, de 17 anos. Ele começou a treinar no fim de 2022, influenciado pelo pai, que também gostava de lutas.
“Quando conheci o boxe, me apaixonei de cara e decidi que era aquilo que eu queria para mim”, contou.
Em 2026, Wender conquistou o ouro em duas etapas do Circuito Escolar e terminou o Campeonato Paulista na segunda colocação da categoria juvenil até 65 quilos.
O resultado aumentou a meta do atleta para os próximos anos.
“Ser vice-campeão paulista me deu ainda mais vontade de trabalhar e evoluir. Vou continuar treinando para buscar o título da próxima vez, mas o meu grande objetivo é chegar à Seleção Brasileira e conquistar títulos pelo Brasil”, afirmou.
Campeonato Brasileiro
O Campeonato Brasileiro de Boxe começa no domingo (16) e terá participação de atletas de diferentes categorias e estados. Bruna e Vivian representam São José dos Campos nas classes cadete e juvenil.