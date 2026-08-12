As pugilistas Bruna Ignácio e Vivian Leal, ambas de 16 anos, estão na preparação para disputar o Campeonato Brasileiro de Boxe nas classes cadete e juvenil. A competição começa no domingo (16) e reúne atletas de diferentes estados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, as duas treinam juntas no centro de treinamento e chegam ao torneio nacional após conquistarem o Campeonato Paulista. Bruna garantiu o título na categoria até 70 quilos, enquanto Vivian venceu na categoria até 65 quilos.