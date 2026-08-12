Um ex-nadador universitário de 20 anos é suspeito de invadir um condomínio residencial nu e matar um segurança durante a madrugada. Segundo a investigação, a vítima teria sido atingida com golpes de um galão de água.
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O caso aconteceu na ilha de Maui, no Havaí, nos Estados Unidos. O segurança Michael Dyer, de 63 anos, foi encontrado morto pela polícia pouco depois das 5h30 do dia 5 de agosto. O ataque teria ocorrido por volta da 1h, dentro do escritório do condomínio.
De acordo com as informações divulgadas sobre o caso, o suspeito fugiu a pé após o ataque. Moradores da região posteriormente relataram à polícia terem visto um homem nu caminhando nas proximidades de Kahana, comunidade costeira de Maui.
Suspeito tinha cortes pelo corpo
O homem identificado como Legend Storer foi localizado com diversos cortes pelo corpo e levado ao Maui Memorial Medical Center para avaliação médica.
Após o atendimento, ele foi preso sob suspeita de homicídio em segundo grau, invasão de domicílio em primeiro grau e atentado ao pudor.
Segundo o Portal Metrópoles, Storer se declarou inocente das acusações. As autoridades ainda não informaram o que teria motivado o ataque contra o segurança.
Família lamenta morte de segurança
Familiares de Michael Dyer afirmaram que ele era um marido dedicado. Após a morte, a família passou a organizar uma campanha em uma plataforma digital para ajudar a enfrentar as consequências do caso.
A investigação continua para esclarecer a sequência dos acontecimentos dentro do condomínio e a motivação do ataque.