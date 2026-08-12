Um ex-nadador universitário de 20 anos é suspeito de invadir um condomínio residencial nu e matar um segurança durante a madrugada. Segundo a investigação, a vítima teria sido atingida com golpes de um galão de água.

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O caso aconteceu na ilha de Maui, no Havaí, nos Estados Unidos. O segurança Michael Dyer, de 63 anos, foi encontrado morto pela polícia pouco depois das 5h30 do dia 5 de agosto. O ataque teria ocorrido por volta da 1h, dentro do escritório do condomínio.