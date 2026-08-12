A manutenção de estradas de terra avançou nas últimas semanas com serviços de nivelamento e cascalhamento em diferentes pontos da região leste. As equipes atuaram em vias do Capão Grosso 1 e 2, Cajuru, Majestic e Bom Retiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o trabalho atende moradores, produtores rurais, trabalhadores e prestadores de serviços que utilizam as estradas não pavimentadas no deslocamento diário.