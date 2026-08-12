A manutenção de estradas de terra avançou nas últimas semanas com serviços de nivelamento e cascalhamento em diferentes pontos da região leste. As equipes atuaram em vias do Capão Grosso 1 e 2, Cajuru, Majestic e Bom Retiro.
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Em São José dos Campos, o trabalho atende moradores, produtores rurais, trabalhadores e prestadores de serviços que utilizam as estradas não pavimentadas no deslocamento diário.
Durante o período de estiagem, aproximadamente 75 quilômetros de vias foram recuperados. A conservação é realizada de forma periódica pelas equipes de zeladoria, com ações voltadas às condições de circulação e à preservação das estradas.
Como é feita a manutenção
O serviço começa com o nivelamento da pista, realizado por uma motoniveladora, conhecida como patrol. O equipamento corrige buracos, valetas, ondulações e outros desníveis existentes no terreno.
Na sequência, é aplicado um mix de brita sobre a estrada. O material forma uma camada que aumenta a resistência da pista e contribui para a circulação de veículos.
A última etapa é feita com um rolo compactador, responsável por pressionar o material e diminuir os espaços entre as camadas. Com isso, o solo fica mais firme.
Material reciclado é usado nas estradas
Parte do material utilizado no serviço é proveniente dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Os resíduos de construção descartados nesses locais são recolhidos, triturados e transformados em material que pode ser reaproveitado na manutenção das vias.
O agregado reciclado é misturado à brita número dois antes de ser colocado nas estradas. O procedimento permite o reaproveitamento de resíduos e reduz a necessidade de aquisição de parte dos materiais utilizados nas obras.
Manutenção preventiva
A conservação periódica também busca evitar que problemas existentes nas estradas se agravem. A realização dos serviços antes do surgimento de danos maiores pode reduzir a necessidade de intervenções futuras.
Além do nivelamento e do cascalhamento, o trabalho considera as condições de drenagem das vias, fator que interfere na conservação das estradas durante períodos de chuva. A manutenção das vias não pavimentadas faz parte das ações de conservação da malha viária municipal.