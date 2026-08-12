Uma operação da Polícia Civil terminou com quatro pessoas presas e uma grande apreensão de drogas, arma, munições e equipamentos usados no cultivo de maconha nesta quarta-feira (12), em Taubaté.

Batizada de Operação Habeas Corpus, a ação foi realizada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Guarda Civil Municipal, e teve como objetivo desarticular um grupo investigado por tráfico de drogas, especialmente entorpecentes de maior valor comercial.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca em diferentes endereços da cidade.