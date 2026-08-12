Uma operação da Polícia Civil terminou com quatro pessoas presas e uma grande apreensão de drogas, arma, munições e equipamentos usados no cultivo de maconha nesta quarta-feira (12), em Taubaté.
Batizada de Operação Habeas Corpus, a ação foi realizada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Guarda Civil Municipal, e teve como objetivo desarticular um grupo investigado por tráfico de drogas, especialmente entorpecentes de maior valor comercial.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca em diferentes endereços da cidade.
Durante as diligências, os policiais apreenderam 690 pinos de cocaína, 199 pedras de crack, porções de haxixe e ecstasy, além de diversos pés de maconha.
Também foram encontrados um revólver calibre .38, cinco munições do mesmo calibre, 15 munições calibre .22, seis balanças de precisão, uma máquina seladora, celulares e anotações.
Estufa funcionava no Piracanguaguá
Um dos principais pontos da operação foi localizado no bairro Piracanguaguá, onde a polícia encontrou uma estrutura considerada profissional para o cultivo de maconha.
No imóvel havia diversos pés da planta e quatro placas de LED utilizadas no cultivo. Segundo a Deic, o sistema permitia a produção em ambiente controlado de variedades de maconha com alto teor de THC e maior valor no mercado ilegal.
Os outros três flagrantes foram registrados no Parque Três Marias. Entre os endereços vistoriados estavam dois estabelecimentos comerciais.
Operação recebeu nome de “Habeas Corpus”
Segundo a Polícia Civil, o nome da operação está relacionado a um dos investigados, que possuía um habeas corpus preventivo autorizando o cultivo de maconha.
A investigação, no entanto, apontou que o suspeito estaria utilizando a decisão judicial para manter uma produção em maior escala e, supostamente, comercializar a droga para terceiros.
De acordo com a Deic, os elementos reunidos durante a investigação indicaram que o cultivo extrapolava a finalidade protegida pela decisão judicial, o que motivou as diligências.
Ao final da operação, foram registrados quatro flagrantes e quatro pessoas permaneceram presas.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a atuação do grupo.