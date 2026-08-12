Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem aborda a ex-companheira após, segundo ele, flagrá-la saindo de um motel acompanhada de outro homem. Durante a discussão, ele afirma que a mulher teria usado dinheiro da pensão do filho para o encontro.

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A cidade onde o episódio teria ocorrido não foi informada no conteúdo que acompanha as imagens. O caso ganhou repercussão nas redes sociais por causa do bate-boca registrado durante a abordagem.

Discussão acontece no meio da rua