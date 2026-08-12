Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem aborda a ex-companheira após, segundo ele, flagrá-la saindo de um motel acompanhada de outro homem. Durante a discussão, ele afirma que a mulher teria usado dinheiro da pensão do filho para o encontro.
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A cidade onde o episódio teria ocorrido não foi informada no conteúdo que acompanha as imagens. O caso ganhou repercussão nas redes sociais por causa do bate-boca registrado durante a abordagem.
Discussão acontece no meio da rua
Nas imagens, o homem questiona a ex-companheira sobre a situação e afirma que pretende levar o caso à Justiça. Os três permanecem discutindo por alguns instantes no meio da rua.
Durante o bate-boca, os dois trocam ofensas. Em determinado momento, a mulher rebate o ex-companheiro dizendo: “Você não foi homem o suficiente”.
O vídeo não apresenta informações suficientes para confirmar a acusação feita pelo homem sobre o uso da pensão alimentícia. Também não há, no material divulgado, manifestação da mulher sobre a alegação.
Ex-companheira deixa o local de moto
Depois da discussão, a mulher e o homem que a acompanhava deixam o local juntos em uma motocicleta.
O episódio passou a circular nas redes sociais e gerou comentários de usuários sobre a discussão entre o ex-casal.
As circunstâncias do caso, assim como eventual registro policial ou ação judicial relacionada à situação, não foram informadas no conteúdo original.
Crédito/interpretação: @edsoncalixtode