A influenciadora chinesa Jiang Xiaorou, de 24 anos, morreu após um grave acidente de carro. Ela era conhecida pela produção de conteúdos relacionados a fenômenos sobrenaturais e acumulava mais de 1 milhão de seguidores na plataforma Douyin, versão chinesa do TikTok.
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Pouco antes do acidente, Jiang publicou um vídeo que chamou atenção nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece destruindo uma estátua de Guanyin, figura do budismo chinês associada à compaixão e à misericórdia.
A publicação ganhou repercussão entre os seguidores da influenciadora e passou a ser compartilhada nas redes sociais após a notícia de sua morte.
Vídeo antes do acidente
O conteúdo publicado pouco antes do acidente passou a ser associado à morte da influenciadora por usuários das redes sociais. No entanto, não há informação que estabeleça uma relação entre o vídeo e as circunstâncias do acidente.
Jiang produzia vídeos voltados a temas sobrenaturais e reunia uma audiência superior a 1 milhão de seguidores no Douyin.
As circunstâncias do acidente e outros detalhes sobre a morte da influenciadora não foram informados no material divulgado inicialmente.
Quem era Jiang Xiaorou
Aos 24 anos, Jiang Xiaorou havia conquistado popularidade na internet chinesa com vídeos sobre fenômenos sobrenaturais. Seu perfil no Douyin reunia mais de 1 milhão de seguidores. A morte ocorreu após o acidente de carro e provocou repercussão entre os usuários da plataforma.