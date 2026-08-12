12 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Criança de 7 anos morre após se engasgar em escola

Por Da Redação | Ribeirão das Neves (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Criança de 7 anos morre após se engasgar em escola
Criança de 7 anos morre após se engasgar em escola

Uma criança de sete anos morreu após se engasgar dentro de uma escola municipal na manhã desta quarta-feira (12). As informações iniciais apontam que a vítima seria uma menina.

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O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Maria José Gattii Carlos, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo as informações preliminares, a criança teria se engasgado e, na sequência, sofrido uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

Após a ocorrência, a escola foi fechada. A perícia também foi acionada para realizar os trabalhos necessários e apurar as circunstâncias da morte.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o que teria provocado o engasgo.

O que dizem a Prefeitura e a escola

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves e com a unidade de ensino para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço permanece aberto para manifestações e esclarecimentos.

Com informações do Metrópoles

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