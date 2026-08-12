Uma criança de sete anos morreu após se engasgar dentro de uma escola municipal na manhã desta quarta-feira (12). As informações iniciais apontam que a vítima seria uma menina.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Maria José Gattii Carlos, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo as informações preliminares, a criança teria se engasgado e, na sequência, sofrido uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.
Após a ocorrência, a escola foi fechada. A perícia também foi acionada para realizar os trabalhos necessários e apurar as circunstâncias da morte.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o que teria provocado o engasgo.
O que dizem a Prefeitura e a escola
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves e com a unidade de ensino para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço permanece aberto para manifestações e esclarecimentos.
Com informações do Metrópoles