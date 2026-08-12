Uma criança de sete anos morreu após se engasgar dentro de uma escola municipal na manhã desta quarta-feira (12). As informações iniciais apontam que a vítima seria uma menina.

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O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Maria José Gattii Carlos, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.