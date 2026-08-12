Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12) após a Polícia Civil localizar um Citroën C4 roubado sendo desmontado dentro de uma residência, em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram até um imóvel na rua Ignácio Salgado da Silva durante diligências para localizar um foragido da Justiça. Ao chegarem ao endereço, encontraram o portão aberto e perceberam que um veículo estava estacionado no local sem as rodas e em processo de desmontagem.
Uma mulher que estava na residência informou aos policiais que o imóvel seria utilizado para consumo de drogas e indicou quem seria o responsável pela casa e pelo automóvel.
A equipe seguiu até outro endereço e localizou João Paulo Barros Marini, apontado no registro policial como responsável pelo imóvel e pelo carro. Segundo o BO, ele afirmou desconhecer a procedência do veículo e negou ter adulterado ou suprimido os sinais de identificação.
Durante a verificação, os policiais consultaram o sistema Muralha Paulista e identificaram o automóvel pelo número do chassi que permanecia visível no vidro dianteiro.
A consulta revelou que o Citroën C4 havia sido roubado em Moreira César no dia 5 de março deste ano.
O veículo foi apreendido e recuperado pela Polícia Civil.
Diante dos elementos encontrados durante a ocorrência, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração ou supressão de sinal identificador de veículo automotor.
O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba, em Moreira César, e segue sob investigação.