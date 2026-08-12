Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12) após a Polícia Civil localizar um Citroën C4 roubado sendo desmontado dentro de uma residência, em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram até um imóvel na rua Ignácio Salgado da Silva durante diligências para localizar um foragido da Justiça. Ao chegarem ao endereço, encontraram o portão aberto e perceberam que um veículo estava estacionado no local sem as rodas e em processo de desmontagem.

Uma mulher que estava na residência informou aos policiais que o imóvel seria utilizado para consumo de drogas e indicou quem seria o responsável pela casa e pelo automóvel.