Parker Hannifin comunica demissões em Jacareí, nesta terça-feira (11/08), por WhatsApp e telegrama, enquanto os funcionários mantêm greve contra o fechamento da fábrica desde 20 de julho. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região afirma que a dispensa durante a paralisação é irregular e apura quantos trabalhadores receberam a notificação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No documento enviado aos funcionários, a Parker informa que os contratos vinculados à unidade serão extintos e oferece, além das verbas rescisórias, indenização líquida de R$ 20 mil, assistência médica e odontológica por seis meses e vale-alimentação pelo mesmo período.

O que aconteceu com os trabalhadores da Parker em Jacareí?