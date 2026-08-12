Parker Hannifin comunica demissões em Jacareí, nesta terça-feira (11/08), por WhatsApp e telegrama, enquanto os funcionários mantêm greve contra o fechamento da fábrica desde 20 de julho. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região afirma que a dispensa durante a paralisação é irregular e apura quantos trabalhadores receberam a notificação.
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No documento enviado aos funcionários, a Parker informa que os contratos vinculados à unidade serão extintos e oferece, além das verbas rescisórias, indenização líquida de R$ 20 mil, assistência médica e odontológica por seis meses e vale-alimentação pelo mesmo período.
O que aconteceu com os trabalhadores da Parker em Jacareí?
A Parker Hannifin enviou um comunicado de dispensa aos funcionários da unidade de Jacareí na terça-feira. Segundo o Sindicato, a mensagem chegou por WhatsApp e telegrama no mesmo dia em que empresa e entidade sindical teriam uma nova rodada de negociação sobre o fechamento da fábrica.
A reunião prevista para terça-feira, porém, foi cancelada pela companhia, de acordo com o Sindicato. A entidade afirma que havia participado de quatro encontros com representantes da Parker desde o anúncio do encerramento das atividades.
No documento enviado aos funcionários, a Parker apresenta outra perspectiva sobre as tratativas. A empresa afirma que manteve negociações com as entidades representativas, que buscou alternativas para reduzir os impactos do fechamento e que as partes não chegaram a um acordo.
O fechamento da fábrica da Parker Hannifin em Jacareí foi anunciado em 17 de julho. Na ocasião, a unidade possuía cerca de 100 trabalhadores, conforme dados divulgados pelo Sindicato.
A entidade ainda apura o número exato de funcionários que receberam o comunicado de dispensa nesta semana. A carta da empresa informa que os contratos de trabalho vinculados à operação de Jacareí serão extintos.
A Parker pode demitir trabalhadores durante uma greve?
Esse é o principal ponto de conflito entre o Sindicato e a empresa. A Lei Federal nº 7.783, conhecida como Lei de Greve, estabelece no artigo 7º que a participação em greve, quando observadas as condições previstas na legislação, suspende o contrato de trabalho.
O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que a rescisão do contrato de trabalho durante a greve é vedada, com as exceções previstas nos artigos 9º e 14 da própria lei.