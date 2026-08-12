Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi preso nesta quarta-feira (12), no bairro Santana, em São José dos Campos.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia de que um procurado estaria nas proximidades da Rua Avaristo Borges.
Os policiais intensificaram as buscas pela região e conseguiram localizar e abordar o suspeito.
Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.
Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.