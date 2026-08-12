12 de agosto de 2026
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Procurado por roubo é preso em Santana, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Polícia prendeu homem na região norte
Polícia prendeu homem na região norte

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi preso nesta quarta-feira (12), no bairro Santana, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia de que um procurado estaria nas proximidades da Rua Avaristo Borges.

Os policiais intensificaram as buscas pela região e conseguiram localizar e abordar o suspeito.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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