12 de agosto de 2026
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CRIME

SJC: Homem é preso após danificar comércio e veículo no São Dimas

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso em ocorrência
Homem foi preso em ocorrência

Um homem foi preso nesta quarta-feira (12) após danificar um estabelecimento comercial e um veículo na rua Inconfidência, no bairro São Dimas, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas pelo 190 após a informação de que um homem estaria causando danos em um comércio utilizando uma barra de ferro.

Os policiais foram até o endereço e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele deixou a barra de ferro no chão e relatou que havia danificado o patrimônio da empresa após um desentendimento.

No local, os agentes constataram danos na vidraça do estabelecimento e também nos vidros de um veículo pertencente à empresa, que estava estacionado nas proximidades.

Diante da ocorrência, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de São José dos Campos.

Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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