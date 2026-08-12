Um homem foi preso nesta quarta-feira (12) após danificar um estabelecimento comercial e um veículo na rua Inconfidência, no bairro São Dimas, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas pelo 190 após a informação de que um homem estaria causando danos em um comércio utilizando uma barra de ferro.

Os policiais foram até o endereço e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele deixou a barra de ferro no chão e relatou que havia danificado o patrimônio da empresa após um desentendimento.