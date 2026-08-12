ARTUR ROBERTO VILELA
Idade: 68
Data de falecimento: 12/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 12/08/2026 21:00
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ELIANE CRISTINA DA LUZ FEITOSA
Idade: 44
Data de falecimento: 12/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 12/08/2026 das 14:00 às 20:00
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 12/08/2026 20:00
ARNALDO MOTTA
Idade: 76
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 16:30
EULALIA SILVA MACHADO
Idade: 88
Data de falecimento: 12/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 12/08/2026 16:00
BENEDITA SILVA DE OLIVEIRA
Idade: 90
Data de falecimento: 12/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 12/08/2026 das 08:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 16:00
MARCIO SILVA
Idade: 58
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO QUARTA PARADA/SAO PAULO/SP - 12/08/2026 16:00
ROSANA DONIZETTI RODRIGUES
Idade: 52
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 12/08/2026 das 06:00 às 14:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 14:30
ANTONIO MENDES DA SILVA
Idade: 83
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 14:00
LEONARDO GOMES DOS SANTOS
Idade: 28
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 13:30
MARIA BENEDITA DE MATOS PEREIRA
Idade: 80
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 12/08/2026 13:30
ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA
Idade: 58
Data de falecimento: 08/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 13:00
MASSAU WATANABE
Idade: 79
Data de falecimento: 12/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 11:00
JOSE ERNANDO DOS SANTOS SILVA
Idade: 50
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 11:00
JOSÉ DIVINO LOPES
Idade: 63
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 12/08/2026 10:30
ALESSANDRA APARECIDA NOGUEIRA
Idade: 49
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 12/08/2026 10:00
CECILIA ANTUNES NASCIMENTO
Idade: 0
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 10:00
JONAS ALVES
Idade: 66
Data de falecimento: 08/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:30
MARIA APARECIDA ALVES PAIVA
Idade: 77
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:00
MARIA IZABEL DOS SANTOS
Idade: 78
Data de falecimento: 11/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 08:30