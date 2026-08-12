12 de agosto de 2026
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Adeus, Arthur, 68 anos; confira obituário desta quarta em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Adeus, Arthur, 68 anos; confira obituário desta quarta em SJC
Adeus, Arthur, 68 anos; confira obituário desta quarta em SJC

ARTUR ROBERTO VILELA

Idade: 68
Data de falecimento: 12/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 12/08/2026 21:00

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ELIANE CRISTINA DA LUZ FEITOSA

Idade: 44
Data de falecimento: 12/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 12/08/2026 das 14:00 às 20:00

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 12/08/2026 20:00

ARNALDO MOTTA

Idade: 76
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 16:30

EULALIA SILVA MACHADO

Idade: 88
Data de falecimento: 12/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 12/08/2026 16:00

BENEDITA SILVA DE OLIVEIRA

Idade: 90
Data de falecimento: 12/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 12/08/2026 das 08:30 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 16:00

MARCIO SILVA

Idade: 58
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO QUARTA PARADA/SAO PAULO/SP - 12/08/2026 16:00

ROSANA DONIZETTI RODRIGUES

Idade: 52
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 12/08/2026 das 06:00 às 14:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 14:30

ANTONIO MENDES DA SILVA

Idade: 83
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 14:00

LEONARDO GOMES DOS SANTOS

Idade: 28
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 13:30

MARIA BENEDITA DE MATOS PEREIRA

Idade: 80
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 12/08/2026 13:30

ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

Idade: 58
Data de falecimento: 08/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 13:00

MASSAU WATANABE

Idade: 79
Data de falecimento: 12/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 11:00

JOSE ERNANDO DOS SANTOS SILVA

Idade: 50
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 11:00

JOSÉ DIVINO LOPES

Idade: 63
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 12/08/2026 10:30

ALESSANDRA APARECIDA NOGUEIRA

Idade: 49
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 12/08/2026 10:00

CECILIA ANTUNES NASCIMENTO

Idade: 0
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 10:00

JONAS ALVES

Idade: 66
Data de falecimento: 08/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:30

MARIA APARECIDA ALVES PAIVA

Idade: 77
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 09:00

MARIA IZABEL DOS SANTOS

Idade: 78
Data de falecimento: 11/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/08/2026 08:30

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