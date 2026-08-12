A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (13) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a contratação de uma operação de crédito de R$ 48,2 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

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Segundo o projeto, enviado à Câmara em junho, as ações seriam realizadas na modalidade Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades. O texto cita que o recurso seria aplicado "para a elaboração de projetos executivos e a execução da obra civil de sete áreas de integração do sistema de transporte público".