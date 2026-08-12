A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (13) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a contratação de uma operação de crédito de R$ 48,2 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.
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Segundo o projeto, enviado à Câmara em junho, as ações seriam realizadas na modalidade Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades. O texto cita que o recurso seria aplicado "para a elaboração de projetos executivos e a execução da obra civil de sete áreas de integração do sistema de transporte público".
Ainda de acordo com o projeto, as obras preveem "a implantação de áreas de maior comodidade e conforto ao usuário". "Trata-se de medida essencial para garantir a eficiência na integração entre as viagens, promovendo a dignidade e a atratividade do sistema para a população", afirmou o prefeito.
Em fevereiro, a Câmara já autorizou a Prefeitura a contratar uma operação de crédito de R$ 225 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que também é ligado ao governo federal. Entre as ações previstas com o recurso do BNDES estão: "a renovação tecnológica da rede de ensino, ampliando o acesso a recursos digitais para estudantes e professores"; "a instalação de modernos pátios de abastecimento para ônibus elétricos"; a ampliação dos serviços do CSI (Centro de Segurança e Inteligência); e a modernização dos sistemas de saúde.