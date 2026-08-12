Um homem foi preso após furtar 29 barras de chocolate do supermercado Assaí, no bairro Jardim Colinas, em São José dos Campos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (12), poucas horas após o crime, em uma abordagem na rua Áustria, no Jardim Aeroporto.

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Policiais avistaram o suspeito com uma sacola. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi abordado. Dentro da sacola havia um óleo de cozinha, um pacote de macarrão e várias barras de chocolate, mas a nota fiscal não incluía os chocolates.