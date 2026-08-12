12 de agosto de 2026
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SAIU SEM PAGAR

Homem é preso após furtar 29 barras de chocolate no Assaí em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após furtar 29 barras de chocolate do supermercado Assaí, no bairro Jardim Colinas, em São José dos Campos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (12), poucas horas após o crime, em uma abordagem na rua Áustria, no Jardim Aeroporto.

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Policiais avistaram o suspeito com uma sacola. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi abordado. Dentro da sacola havia um óleo de cozinha, um pacote de macarrão e várias barras de chocolate, mas a nota fiscal não incluía os chocolates.

Inicialmente, ele afirmou que os produtos eram fruto de doação, mas depois confessou o furto, ocorrido por volta das 9h30. 

Com ele, também foi apreendido um celular Motorola com registro de queixa de furto.

O atacadista reconheceu o autor por imagens do sistema de monitoramento interno, nas quais é possível vê-lo colocando os produtos no carrinho e, depois, escondendo-os sob a roupa antes de deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

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