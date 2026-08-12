No Hospital de Clínicas Sul, em São José dos Campos, a presença de cães passou a integrar as ações voltadas à humanização do atendimento. Por meio da cãoterapia, pacientes internados têm a oportunidade de interagir com animais especialmente preparados, em encontros que podem ajudar a reduzir a ansiedade, aliviar o estresse e trazer momentos de descontração durante a recuperação.

A iniciativa também integra o projeto “O que importa para você?”, que busca identificar desejos e necessidades dos pacientes para tornar o período de internação mais acolhedor. A proposta considera as condições clínicas e a avaliação da equipe multiprofissional antes de cada atividade.

A cãoterapia mostra, na prática, como pequenas experiências podem ter significado durante uma internação. O contato com os animais pode despertar lembranças afetivas, favorecer a socialização e criar um momento de conexão que vai além da rotina hospitalar.

A proposta não se limita aos cães. A partir da pergunta “o que realmente importa para você?”, as equipes identificam atividades que possam contribuir para tornar a recuperação mais agradável. Ouvir uma música especial, receber um bilhete de incentivo, pintar as unhas, saborear um alimento preferido, tomar banho de sol ou reencontrar um animal de estimação estão entre as possibilidades.

Dessa forma, o atendimento passa a considerar também preferências e aspectos individuais de cada pessoa, valorizando a escuta e a empatia como parte da assistência.

Para participar da cãoterapia, os animais precisam estar com a vacinação em dia e passar por avaliação de um médico-veterinário, que emite um atestado de aptidão. Os encontros são realizados de acordo com as condições de cada paciente e com a avaliação da equipe multiprofissional.

No Clínicas Sul, a proposta também envolve os colaboradores, que participam de ações de autocuidado, integração e valorização profissional.

O projeto reforça uma visão de assistência que considera o paciente para além de sua condição clínica. Ao abrir espaço para vínculos, preferências e momentos de descontração, o hospital cria novas possibilidades para tornar a passagem pela unidade mais humana e significativa.