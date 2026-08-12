O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando no mar, em Ubatuba, na terça-feira (11). Durante o resgate, uma garrafa de cachaça do tipo Corote, parcialmente consumida, caiu da bermuda dele. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu e morreu no local.

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A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).