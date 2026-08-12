O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando no mar, em Ubatuba, na terça-feira (11). Durante o resgate, uma garrafa de cachaça do tipo Corote, parcialmente consumida, caiu da bermuda dele. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu e morreu no local.
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A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A vítima aparenta ter cerca de 30 anos, é de pele branca, tem cabelos compridos e tatuagens em ambos os braços. Ele vestia camiseta preta e bermuda quando foi encontrado.
O resgate foi realizado a cerca de 150 metros do ponto inicialmente indicado por testemunhas, entre a praia do Iperoig e Barra da Lagoa. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver. Uma avaliação externa preliminar do corpo não apontou sinais de violência física.
A Polícia Científica de Caraguatatuba foi acionada para realizar os exames na base do IML (Instituto Médico Legal), que deverão determinar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Ubatuba.