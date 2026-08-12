12 de agosto de 2026
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ATRÁS DAS GRADES

Homem é preso em operação contra exploração infantil no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em Pindamonhangaba durante uma operação de combate a crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação foi realizada nesta quarta-feira (12), em cumprimento a ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão expedidas no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais.

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O suspeito foi localizado no quarto de sua residência. Após o cumprimento da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A operação foi realizada de forma integrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP de Minas, por meio do Cyber Gaeco, e pelo 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), da Polícia Militar de São Paulo.

Armas e munições apreendidas

Durante a busca no imóvel, as equipes encontraram duas armas de fogo artesanais de calibre .22, sendo uma com acabamento inoxidado e outra oxidada.

Também foram apreendidas 52 munições de calibre .22 LR: 48 intactas e quatro deflagradas. As munições são da marca CBC.

Além do armamento, os policiais recolheram equipamentos eletrônicos que, segundo o documento, têm interesse para a investigação cibernética. Foram apreendidos:

  • um computador Intel, com processador i7, de cor preta;
  • um celular iPhone 13, de cor verde;
  • um celular Xiaomi 12, de cor bege, danificado;
  • um celular Xiaomi Redmi, de cor preta; e
  • um disco rígido (HD) Toshiba com capacidade de 1 terabyte.

Os equipamentos eletrônicos ficaram sob responsabilidade do MP, para as providências investigativas.

Investigação envolve crimes contra crianças e adolescentes

De acordo com o relatório encaminhado à Polícia Civil, a operação teve como objetivo cumprir decisões judiciais relacionadas a uma investigação sobre crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

As ordens foram expedidas pela Justiça no âmbito de processos que tramitam em Minas Gerais. A participação de equipes paulistas ocorreu porque uma das diligências foi realizada em Pindamonhangaba.

A investigação utiliza recursos de apuração cibernética e envolve atuação conjunta entre o Ministério Público e forças policiais de diferentes estados.

Preso permanece à disposição da Justiça

Após a prisão, o suspeito foi conduzido ao Distrito Policial de Pindamonhangaba. Segundo o relatório policial, não foi necessário o uso de algemas durante a condução.

As armas e munições foram apresentadas à autoridade policial, que tomou as medidas legais cabíveis. Já os equipamentos eletrônicos foram destinados ao Cyber Gaeco para análise no decorrer da investigação.

A investigação segue em andamento. A prisão e os materiais apreendidos não significam, por si só, condenação pelos crimes investigados.

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