Um homem foi preso em Pindamonhangaba durante uma operação de combate a crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação foi realizada nesta quarta-feira (12), em cumprimento a ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão expedidas no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais.

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