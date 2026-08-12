Famílias de baixa renda do estado de São Paulo podem ter acesso a descontos na conta de água por meio da Tarifa Social Paulista. O benefício permite que os consumidores paguem entre R$ 16,42 e R$ 21 por mês, conforme a renda familiar registrada no CadÚnico (Cadastro Único).

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O valor de R$ 16,42 garante o fornecimento de até 10 metros cúbicos (10 m³) de água por mês para as famílias de menor renda. Esse volume corresponde a 10 mil litros de água. Já a tarifa de R$ 21 é destinada às famílias com renda média por pessoa entre R$ 218 e meio salário mínimo.