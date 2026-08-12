Famílias de baixa renda do estado de São Paulo podem ter acesso a descontos na conta de água por meio da Tarifa Social Paulista. O benefício permite que os consumidores paguem entre R$ 16,42 e R$ 21 por mês, conforme a renda familiar registrada no CadÚnico (Cadastro Único).
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O valor de R$ 16,42 garante o fornecimento de até 10 metros cúbicos (10 m³) de água por mês para as famílias de menor renda. Esse volume corresponde a 10 mil litros de água. Já a tarifa de R$ 21 é destinada às famílias com renda média por pessoa entre R$ 218 e meio salário mínimo.
O benefício permite que uma família utilize água para todas as necessidades essenciais por um custo que representa apenas 21% da tarifa padrão residencial.
Para ter direito ao benefício, o titular da conta deve ter o cadastro no CadÚnico atualizado. A atualização do CadÚnico é feita por meio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município.
O desconto é concedido para um único imóvel por núcleo familiar. Quem atende aos critérios, mas não recebeu o desconto automaticamente, pode procurar a Sabesp para verificar a situação.