A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na última terça-feira (11) em Taubaté, Tremembé e Cachoeira Paulista. A ação integra a Operação Segunda-Mão, que apura uma suspeita de fraude em licitação para aquisição de veículos usados pela Prefeitura de Redenção da Serra.

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As investigações apontam para um suposto conluio entre os participantes do certame e agentes públicos, além de indícios de prejuízo aos cofres públicos. Um dos fatos que chamou a atenção dos agentes foi a localização de um dos carros comprados pelo município jogado em uma oficina, completamente sem motor.

O que a Operação Segunda-Mão investiga?