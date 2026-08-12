12 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Guaratinguetá: PM prende homem e desarticula "armazém de drogas"

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (11) e resultou na apreensão de quase 6 kg de entorpecentes e 20 mil microtubos vazios.

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O suspeito foi abordado por policiais militares da Rocam do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no bairro Vila Angelina, após informações de que uma residência funcionava como centro de fracionamento, preparo e armazenamento de drogas.

No local, foram apreendidos quase 6 kg de cocaína, maconha, crack e haxixe, além de cinco balanças de precisão, aproximadamente 20 mil microtubos vazios e R$ 217 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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