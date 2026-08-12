12 de agosto de 2026
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Motorista embriagado se envolve em acidente é preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um acidente de trânsito na Vila Canevari, em Cruzeiro, terminou com a prisão de um dos envolvidos na noite de terça-feira (11).

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A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, no local, constatou que um dos condutores envolvidos estava embriagado. Além disso, o homem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Ele foi conduzido ao plantão policial e, após os procedimentos, permaneceu preso à disposição da Justiça.

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