Um acidente de trânsito na Vila Canevari, em Cruzeiro, terminou com a prisão de um dos envolvidos na noite de terça-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, no local, constatou que um dos condutores envolvidos estava embriagado. Além disso, o homem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).