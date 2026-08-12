Um homem armado foi preso pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista. A prisão ocorreu na segunda-feira (11), durante patrulhamento de uma equipe da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Carmem.

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O suspeito foi abordado e os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. Além disso, as características do homem eram compatíveis com as de um suspeito de quatro roubos registrados em estabelecimentos comerciais em Moreira César, Aparecida, Lorena e Cachoeira Paulista. Segundo a PM, ele confessou a autoria dos crimes.