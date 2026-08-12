Um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, morreu após se afogar na praia do Iperoig, em Ubatuba.

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A ocorrência foi registrada por volta das 15h10 desta terça-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado após receber a informação de que havia um corpo boiando no mar. No local, a equipe retirou a vítima da água e a levou até a faixa de areia, onde foram iniciados os procedimentos de reanimação cardiopulmonar.