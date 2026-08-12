12 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FATALIDADE

Homem morre afogado na praia do Iperoig, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GBMar
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, morreu após se afogar na praia do Iperoig, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por volta das 15h10 desta terça-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado após receber a informação de que havia um corpo boiando no mar. No local, a equipe retirou a vítima da água e a levou até a faixa de areia, onde foram iniciados os procedimentos de reanimação cardiopulmonar.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito no local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários