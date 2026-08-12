Um caminhão envolveu-se em um acidente na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 54, no município de Paraibuna, sentido sul
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Segundo informações registradas pelo Centro de Controle Multimodal da Artesp e pela Concessionária Tamoios, o veículo de carga, modelo Volkswagen 24.280, trafegava pela faixa 2 da pista e, ao tentar realizar uma manobra de marcha à ré para parar no acostamento, o motorista perdeu o controle e colidiu contra a defensa metálica da rodovia
A faixa 2 e o acostamento precisaram ser temporariamente interditados para os trabalhos de assistência
O motorista saiu ileso.