12 de agosto de 2026
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SP-099

Acidente com caminhão causa interdição de 4 horas na Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
Acidente no km 54 da Rodovia dos Tamoios
Acidente no km 54 da Rodovia dos Tamoios

Um caminhão envolveu-se em um acidente na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 54, no município de Paraibuna, sentido sul. A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (11) por volta das 19h52, quando o condutor percebeu que o veículo apresentava problemas mecânicos e acabou colidindo com uma defensa metálica.

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Segundo informações registradas pelo Centro de Controle Multimodal da Artesp e pela Concessionária Tamoios, o veículo de carga, modelo Volkswagen 24.280, trafegava pela faixa 2 da pista e, ao tentar realizar uma manobra de marcha à ré para parar no acostamento, o motorista perdeu o controle e colidiu contra a defensa metálica da rodovia.

A faixa 2 e o acostamento precisaram ser temporariamente interditados para os trabalhos de assistência. Um guincho pesado precisou ser acionado e colocou o veículo no acostamento por volta das 22h20, liberando a faixa para tráfego. A remoção definitiva foi concluída por volta de 0h08, restabelecendo a total fluidez no trecho.

O motorista saiu ileso.

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