Um caminhão envolveu-se em um acidente na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 54, no município de Paraibuna, sentido sul . A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (11) por volta das 19h52, quando o condutor percebeu que o veículo apresentava problemas mecânicos e acabou colidindo com uma defensa metálica.

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Segundo informações registradas pelo Centro de Controle Multimodal da Artesp e pela Concessionária Tamoios, o veículo de carga, modelo Volkswagen 24.280, trafegava pela faixa 2 da pista e, ao tentar realizar uma manobra de marcha à ré para parar no acostamento, o motorista perdeu o controle e colidiu contra a defensa metálica da rodovia .