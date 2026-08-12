Mais de 3.000 celulares identificados com restrições criminais foram alvo de notificações do programa SP Mobile entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). A iniciativa da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo utiliza informações de boletins de ocorrência e dados das operadoras para localizar aparelhos que foram roubados ou furtados e voltaram a ser utilizados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O trabalho é realizado pela Polícia Civil e permite identificar a circulação de aparelhos registrados como produto de crime. A partir dessas informações, os celulares podem ser recuperados e encaminhados de volta aos donos.