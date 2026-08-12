Mais de 3.000 celulares identificados com restrições criminais foram alvo de notificações do programa SP Mobile entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). A iniciativa da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo utiliza informações de boletins de ocorrência e dados das operadoras para localizar aparelhos que foram roubados ou furtados e voltaram a ser utilizados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O trabalho é realizado pela Polícia Civil e permite identificar a circulação de aparelhos registrados como produto de crime. A partir dessas informações, os celulares podem ser recuperados e encaminhados de volta aos donos.
Quem receber o aviso deve levar o celular e a documentação solicitada a uma delegacia de polícia no prazo de sete dias. O aparelho pode ser bloqueado caso o usuário não compareça para a verificação.
Em determinadas situações, a pessoa que estiver utilizando o celular poderá ser investigada ou responsabilizada por receptação.
Programa recuperou quase 32 mil celulares
Desde o início do SP Mobile, em junho de 2025, até julho deste ano, 31,9 mil celulares com registros de roubo ou furto foram recuperados. Desse total, 10,3 mil aparelhos já foram devolvidos aos proprietários.
No mesmo período, o programa enviou quase 15 mil notificações relacionadas a celulares com restrições criminais.
Golpes
As mensagens legítimas enviadas pelo programa identificam o SP Mobile. Quem tiver dúvida pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para confirmar se a notificação é verdadeira.
A Secretaria da Segurança Pública alerta que o programa não cobra qualquer valor para liberar ou devolver celulares. Também não solicita transferências por Pix, senhas, dados bancários, credenciais de redes sociais ou contas de iCloud e Google. Códigos recebidos por SMS também não devem ser informados.