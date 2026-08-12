O dia deve ser nublado em grande parte do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (12). No Litoral Norte, os ventos úmidos criam condição para chuva fraca ou moderada, mas a intermitência deixa a região sob atenção, segundo a Defesa Civil.

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No Vale do Paraíba, as temperaturas devem cair e a sensação de frio será reforçada por rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.