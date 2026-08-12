A Câmara Municipal de Caçapava acatou, por unanimidade, uma denúncia contra o prefeito Yan Lopes (Podemos) e autorizou a abertura de uma Comissão Processante.

Na área externa, em uma rua próxima ao prédio do Legislativo, o encontro entre grupos opostos foi marcado por agressões e precisou da intervenção da Polícia Militar.

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