Um incêndio em uma área de mata foi registrado no bairro Piracangaguá, em Taubaté. Segundo moradores, as chamas começaram a se espalhar por volta das 22h de terça-feira (11).
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Na manhã desta quarta-feira (13), ainda havia pequenos focos no local. Uma coluna intensa de fumaça podia ser avistada à distância.
A proximidade do incêndio com as residências preocupou os moradores da região.
Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio ou sobre pessoas feridas.