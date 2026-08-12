12 de agosto de 2026
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INCÊNDIO

Fogo assusta moradores em Piracangaguá, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE
Incêndio registrado no bairro Piracangaguá, em Taubaté
Incêndio registrado no bairro Piracangaguá, em Taubaté

Um incêndio em uma área de mata foi registrado no bairro Piracangaguá, em Taubaté. Segundo moradores, as chamas começaram a se espalhar por volta das 22h de terça-feira (11).

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Na manhã desta quarta-feira (13), ainda havia pequenos focos no local. Uma coluna intensa de fumaça podia ser avistada à distância.

A proximidade do incêndio com as residências preocupou os moradores da região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio ou sobre pessoas feridas.

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