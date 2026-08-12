Um incêndio em uma área de mata foi registrado no bairro Piracangaguá, em Taubaté. Segundo moradores, as chamas começaram a se espalhar por volta das 22h de terça-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na manhã desta quarta-feira (13), ainda havia pequenos focos no local. Uma coluna intensa de fumaça podia ser avistada à distância.