A Polícia Militar de Tremembé foi mobilizada na madrugada de segunda-feira (10), após câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) registrarem um grupo furtando fios da rede elétrica na rua Poços de Caldas, no bairro Jardim Bom Jesus.

Por volta de 1h05, as câmeras registraram três homens cortando os cabos e colocando o material em um veículo, enquanto um quarto suspeito aguardava dentro de um Ford Escort vermelho. O COI acionou as equipes da Polícia Militar, que seguiram para o local.

Fuga e apreensões

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir com o veículo. Durante o acompanhamento, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o canteiro central. Com a colisão, três pneus do carro estouraram, obrigando os ocupantes a abandonar o veículo e fugir a pé.