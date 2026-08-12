A Polícia Militar de Tremembé foi mobilizada na madrugada de segunda-feira (10), após câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) registrarem um grupo furtando fios da rede elétrica na rua Poços de Caldas, no bairro Jardim Bom Jesus.
Por volta de 1h05, as câmeras registraram três homens cortando os cabos e colocando o material em um veículo, enquanto um quarto suspeito aguardava dentro de um Ford Escort vermelho. O COI acionou as equipes da Polícia Militar, que seguiram para o local.
Fuga e apreensões
Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir com o veículo. Durante o acompanhamento, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o canteiro central. Com a colisão, três pneus do carro estouraram, obrigando os ocupantes a abandonar o veículo e fugir a pé.
Durante as buscas pela região, os policiais localizaram B.O.S., de 18 anos, escondido no quintal de uma casa nas proximidades da Prefeitura de Tremembé. Com ele, foi encontrado um alicate utilizado para cortar fiação.
Na sequência, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram abordados nas proximidades da Base da Polícia Militar. O quarto integrante do grupo, conhecido pelo apelido de "Freguês", conseguiu fugir e permanece foragido.
Dentro do Ford Escort abandonado, os policiais encontraram vários metros de cabos de cobre cortados, provavelmente pertencentes à rede de energia da Bandeirantes, além de um alicate de corte pesado, um serrote e uma corda.
Envolvidos
Na delegacia, os detidos confessaram participação no furto, mas não informaram a identidade de "Freguês".
Durante a consulta aos antecedentes, os policiais constataram que o adolescente de 15 anos já havia sido apreendido pelo mesmo crime há menos de três semanas, em 23 de julho. Ele tinha uma audiência judicial marcada para a manhã de segunda-feira (10), já o maior de idade também estaria descumprindo uma determinação que o proibia de permanecer fora de casa entre 23h e 6h.
Desfecho
O jovem de 18 anos permaneceu preso e foi autuado por furto qualificado.
Os dois adolescentes foram entregues aos responsáveis legais, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e responderão ao processo em liberdade.
O veículo foi apreendido e será submetido à perícia para verificar sua eventual participação em outros furtos registrados na região.
O suspeito conhecido como "Freguês" continua foragido.